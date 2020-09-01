Электрички будут останавливаться около нижегородского аэропорта Стригино Общество

Электрички будут останавливаться около нижегородского аэропорта Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

С 11 сентября на новом остановочном пунтке Нижний Новгород-Стригино по запросу перевозчика АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" вводятся остановки пригородным поездам сообщением Нижний Новгород-Московский – пр.Гагарина, Нижний Новгород – Металлист и Нижний Новгород – Арзамас 2.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов пассажиры могут получить:

- в едином информационно-справочном центре ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00;

- в справочной службе на железнодорожном вокзале;

- в пригородных билетных кассах;

- на сайте https://www.rzd.ru/;

- на сайте пригородной компании АО "ВВППК" - http://vvppk.ru/.

Напомним, скоростной поезд "Стриж" №713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл на Горьковскую железную дорогу 21 августа. Поезд совершает остановки на пяти станциях Горьковской железной дороги - Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород - Стригино и Арзамас-1. Теперь время в пути сократилось вдвое и составляет 19 часов.