Электрички будут останавливаться около нижегородского аэропорта Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
С 11 сентября на новом остановочном пунтке Нижний Новгород-Стригино по запросу перевозчика АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" вводятся остановки пригородным поездам сообщением Нижний Новгород-Московский – пр.Гагарина, Нижний Новгород – Металлист и Нижний Новгород – Арзамас 2.
Подробную информацию о расписании пригородных поездов пассажиры могут получить:
- в едином информационно-справочном центре ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00;
- в справочной службе на железнодорожном вокзале;
- в пригородных билетных кассах;
- на сайте https://www.rzd.ru/;
- на сайте пригородной компании АО "ВВППК" - http://vvppk.ru/.
Напомним, скоростной поезд "Стриж" №713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл на Горьковскую железную дорогу 21 августа. Поезд совершает остановки на пяти станциях Горьковской железной дороги - Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород - Стригино и Арзамас-1. Теперь время в пути сократилось вдвое и составляет 19 часов.
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