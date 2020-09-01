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Экономика

Суд вернул иск о банкротстве экс-главы нижегородской администрации Олега Кондрашова

02 сентября 2020 13:12  [2] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суд вернул Федеральной налоговой службе по Нижегородскому району Нижнего Новгорода иск о банкротстве экс-главы городской администрации Олега Кондрашова. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

ФНС подала банкротный иск в отношении Олега Кондрашова 31 июля. Она потребовала от должника 1,04 млн рублей.

Однако, 5 августа суд оставил заявление без движения.

Дело в том, что налоговая не предоставила уведомление, подтверждающее, что Олег Кондрашов получил копию заявления в суд и другие необходимые документы.

Кроме того, ФНС не внесла на депозитный счет арбитражного суда деньги на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 тысяч рублей. Также к исковому заявлению не были приложены судебные приказы с обоснованием наличия у экс-главы администрации задолженности в заявленном размере.

Суд предложил заявителю решить эти вопросы в срок до 21 августа. В ответ на это ФНС попросила отложить заседание, но суд ей отказал.

"Данное процессуальное действие возможно только в случае принятия заявления к производству, а заявление налогового органа в настоящий момент к производству не принято", - пояснили в суде.

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Светлана Звонкова

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