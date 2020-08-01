Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-главы нижегородской администрации Олега Кондрашова Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рассмотрение дела о банкротстве экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова отложено до 21 августа. Об этом сообщается картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода подала банкротный иск в отношении Олега Кондрашова 31 июля.

ФНС потребовала от должника 1,04 млн рублей. Однако, суд не принял заявление.

Дело в том, что налоговая не предоставила уведомление, подтверждающее, что Олег Кондрашов получил копию заявления в суд и другие необходимые документы.

Кроме того, ФНС не внесла на депозитный счет арбитражного суда деньги на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 тысяч рублей.

Также к исковому заявлению не были приложены судебные приказы с обоснованием наличия у экс-главы администрации задолженности в заявленном размере.

Напомним, Олег Кондрашов возглавлял администрацию Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год.

В 2018 году он был арестован заочно. Экс-главу администрации и его бывшего заместителя Владимира Привалова подозревают в получении взятки в 15 млн рублей якобы за покровительство представителям сферы ритуальных услуг.