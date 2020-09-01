Нижегородские волонтеры культуры присоединились к фестивалю "Таврида-АРТ" Культура и отдых

Фото: предоставлено пресс-службой регионального правительства

Нижегородские волонтеры культуры присоединились к фестивалю "Таврида-АРТ". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Фестиваль проходит в бухте Капсель в Крыму.

"Фестиваль фестивалей – это концентрация творческого потенциала нашей страны. Креативная обстановка способствует рождению новых идей, именно за этим мы и отправились на "Тавриду". В делегацию от Нижегородской области вошли пять представителей нашего общественного движения. Нас ждёт очень насыщенная программа: много встреч, лекций и перформансов", - поделился ожиданиями региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Нижегородской области Александр Зуев.

В этом году участниками события станут 2 тысячи молодых деятелей культуры и искусств со всей России – резиденты арт-кластера "Таврида" и представители креативных сообществ. Вместе с популярными российскими исполнителями молодые творцы примут участие в съемках шоу-концерта "Таврида вдохновляет", а также в масштабных арт-перформансах, среди которых - световое арт-шествие "Мы вместе".

Также в эти дни на площадке фестиваля пройдет выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата "Херсонес". В рамках стрит-арт фестиваля на трассе "Таврида" на опорах путепроводов и подпорных стенах появятся граффити.

Для участников запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки и грантовый конкурс молодежных инициатив.

Напомним, программа "Волонтеры культуры" является одним из ключевых направлений национального проекта "Культура", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. В Нижегородской области 1,5 тысячи жителей уже присоединились к этому общественному движению.

"В период пандемии значение волонтерского движения, а также количество добровольцев выросло в разы. "Волонтеры культуры" участвуют в создании и реализации творческих и социокультурных проектов, помогают в восстановлении объектов культурного наследия, занимаются просветительской деятельностью. Новые навыки, полученные в процессе волонтерской деятельности, обязательно помогут в дальнейшей жизни. Важно и индивидуально развитие, и готовность к командной деятельности", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.