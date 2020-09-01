Более 80 человек претендуют на должность замглавы Нижнего Новгорода Политика

86 человек претендует на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по социальной политике. В пресс-службе мэрии сообщили, что на портале "Команды Правительства" завершен прием заявок.

Из 86 человек, подавших заявки на конкурс, - 72% мужчин и 28% женщин, 94% кандидатов в возрасте от 25 до 50 лет, 15% из них имеют опыт государственной и муниципальной службы. 61 кандидат представляет Нижний Новгород, 9 человек - Нижегородскую область, по 2 претендента от Москвы и Санкт-Петербурга, остальные участники конкурса – из разных городов России, включая Екатеринбург, Казань, Благовещенск, Саратов, Архангельск.

"На месте заместителя по социальной политике я хотел бы видеть человека, обладающего высокими профессиональными компетенциями в сферах, которые ему предстоит курировать, готовностью работать в команде, умением одновременно решать глобальные задачи и при этом помнить, что за самым рядовым вопросом часто стоит человек со своей проблемой. Уверен, что до финала конкурса в "Команде Правительства" дойдут именно такие люди", - заявил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Следующий этап отведен на оценку кандидатов конкурсной комиссией из представителей муниципалитета и независимыми экспертами. В середине сентября на портале "Команды Правительства" будет опубликован список соискателей, которые прошли во второй этап – этап защиты проектов.

"Требования к кандидатам очень высокие, ведь заместитель главы администрации по социальной политике курирует всю социальную сферу города-миллионника, включая вопросы подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. От профессионализма этого руководителя и качества его взаимодействия с командой зависит многое", - отметил директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров.

Напомним, заместитель главы по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова покинула должность в августе этого года.

В этом году была утверждена новая структура администрации города, предложенная и.п. главы Юрием Шалабаевым.

В числе предложений – сокращение количества заместителей главы администрации города с семи до пяти:

- первый заместитель главы администрации города (Дмитрий Сивохин). В его подчинении находятся: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма, департамент экономического развития и закупок;

- заместитель главы администрации города, в функциональном подчинении - департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент благоустройства, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта, управление административно-технического и муниципального контроля;

- заместитель главы администрации города, директор департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. В подчинении находятся департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, а также департамент аналитики процессов и развития технологий управления;

- заместитель главы администрации города, в подчинение которого - департамент образования, департамент культуры, департамент физической культуры и спорта, департамент по социальной политике. Отметим, что заместитель главы администрации Дмитрий Гительсон на данный момент курирует два департамента – департамент социальных проектов и коммуникаций, а также департамент по соцполитике.

- заместитель главы администрации города (Ирина Кондырева), в подчинении которого находятся: руководитель аппарата главы города, курирующий департамент кадровой политики, управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города, управление делами; управление по связям со СМИ; департамент социальных проектов и коммуникаций; департамент по безопасности и мобилизационной подготовке.