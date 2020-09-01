"Ситуационный центр синхронизировал свою работу с работой избиркома", - Евгений Семенов Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Ситуационный центр синхронизировал свою работу с работой избирательных комиссий. Он открывается и закрывается вместе с ними", - сообщил журналистам руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов 3 сентября 2020 года.

"Мы будем работать на протяжение всего избирательного периода до того момента, когда будут подписаны все протоколы в ТИКах (территориальная избирательная комиссия) в ночь с 13 на 14 числа", - сказал он.

Евгений Семенов сообщил, что в первые дни работа будет организована в дежурном режиме – это горячие линии. В штабе будут постоянно находится члены рабочей группы. В последние три дня ситуационный центр развернет call-центр, группу по мониторингу и мобильные группы.

"В Центре принятия решений и обсуждений работают эксперты, специалисты по избирательному праву. Мы координируем работу наблюдателей, которые следят, как соблюдается права граждан. Для этого используем современные мультимедийно-коммуникативные технологии, чтобы выходить на связь с общественными наблюдателями раз в полчаса. Мобильные группы выезжают по запросам наблюдателей на избирательные участки, если там складывается какая-то нештатная ситуация и помогают наблюдателям в ней разобраться", - пояснил руководитель Ситуационного центра.

Ранее Евгений Семенов сообщал, что на выборах в Нижегородской области будут работать около 1000 наблюдателей. В ходе пресс-конференции стало известна точная цифра - 800 человек.

Напомним, что досрочное голосование по выбору депутатов стартовало в Нижегородской области.