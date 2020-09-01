Глеб Никитин написал "Диктант Победы" Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин поддержал акцию "Диктант Победы". Он принял участие в ней на площадке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщили в нижегородском региональном отделении партии.

"Этот год у нас проходит под знаком 75-летия Великой Победы. И я искренне рад видеть в зале настоящих патриотов. Приятно осознавать, что в нашей области так много людей, желающих проверить свою историческую грамотность. Тем более, если речь идет о священной для нашего народа теме", - сказал Глеб Никитин, приветствуя участников акции.

"Можно без преувеличения сказать: чем больше людей в России, особенно молодых, будет хорошо знать историю войны, тем наша страна станет сильнее и успешнее. Потому что тех, кто хорошо разбирается в истории, гораздо труднее обмануть. Ими невозможно манипулировать. Им нельзя подсунуть историческую фальшивку. Эти люди не дадут переиначить прошлое, не позволят отобрать у нас Победу", - подчеркнул Глеб Никитин.

Секретарь регионального отделения партии отметил, что акция "Диктант Победы" проводится во второй раз. И в этом году она стала еще более масштабной, причем не только в нашей стране. Вместе с нижегородцами на вопросы о событиях и героях Великой Отечественной войны сегодня отвечают жители всех российских регионов и представители 75 иностранных государств.

В Нижегородской области 142 площадки организованы во всех муниципалитетах. Многие изъявили желание ответить на вопросы-онлайн на сайте "Диктант Победы".

"Я всегда любил сдавать экзамены и, когда узнал, что будет такой диктант, сразу решил принять участие, чтобы себя проверить. Сегодня я сделаю это с удовольствием и так же, как и каждый из вас, - с некоторым волнением. Я хочу от души поблагодарить инициаторов и организаторов акции, которая получила такой живой отклик в сердцах людей. Пользуясь поводом, поздравляю всех с присвоением Нижнему Новгороду великого и очень достойного звания Города трудовой доблести. Уверен, уровень знаний, который мы покажем сегодня, будет достойным жителей нашего доблестного города", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, "Диктант Победы" – это всероссийская акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам в течение 45 минут необходимо было ответить на 25 вопросов, сформированных профессиональным сообществом и затрагивающих разные периоды Великой Отечественной войны. Критерии оценки просты: максимальное число правильных ответов за минимальное время.