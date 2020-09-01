Проект "Спорт в каждый двор" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Проект "Спорт в каждый двор" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, организаторы рассчитывают привлечь к участию любителей активного и здорового образа жизни - как начинающих, так и опытных спортсменов разных возрастов.

"Для того чтобы жители могли заниматься физкультурой и спортом, необходимо создать для них соответствующую инфраструктуру в шаговой доступности. Поэтому мы приняли решение обустраивать открытые спортивные площадки совместно с домоуправляющими компаниями. В 2020 году в регионе появится 15 таких площадок, а в будущем планируем открыть их в каждом муниципальном образовании", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

Министерство спорта Нижегородской области в рамках проекта "Спорт в каждый двор" организует занятия физкультурой и мероприятия по выполнению норм ГТО, а также будет поощрять наиболее активных любителей спорта. Кроме того, формат программы предусматривает проведение тренингов под руководством квалифицированных специалистов, инструкторов спорта для граждан любого возраста.

"Реализация проекта позволит сделать занятия физкультурой доступными для жителей и будет способствовать созданию спортивных дворовых команд. Благодаря этому мы сможем, в частности, разъяснять подрастающему поколению, что есть такие активные и позитивные нормы жизни. Приятно наблюдать, когда во дворе или на фитнес-площадке занимаются именитые спортсмены вместе с начинающими любителями физкультуры. В такие моменты понимаешь, что спорт - это настоящее единение людей", - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

На сегодняшний день физкультурно-оздоровительные занятия уже проходят в Нижнем Новгороде, на ул. Верхнепечерской, 10 (на территории школы №103) и на Бору на воркаут-площадке по ул. Щербакова, 6б.

Также в проект интегрирована спортивная программа "Зеленый фитнес", которая включает еженедельные мероприятия и тренировки на общественных пространствах города: на Нижневолжской набережной, в Сормовском парке, парке Дубки и во дворах жилых комплексов областного центра. Для проведения фитнес-занятий будут задействованы и площадки "СпортПорт".

Напомним, в 2019 году в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по национальному проекту "Демография". В его рамках реализуется проект "Спорт — норма жизни", основная цель которого - увеличить число занимающихся спортом жителей страны.