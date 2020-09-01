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Общество

Новая выделенная полоса появится в районе Московского шоссе

04 сентября 2020 13:29  [67] Общество

Выделенная полоса для общественного транспорта будет организована на участке Московского шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском профильном департаменте.

Речь идет об участке от Сормовского шоссе до улицы Тонкинской. Решение было принято совместно с госавтоинспекций. Планируется, что проект будет реализован во второй половине сентября этого года.

В департаменте пояснили, что на этом участке водители автобусов вынуждены совершать неэффективные маневры, что пока негативно влияет на комфорт, удобство и безопасность пассажиров. В связи с этим и появится "выделенка". 

Напомним, что с 1 июня прошлого года запущен пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" до остановки "Нител". Были установлены необходимые знаки и нанесена разметка. "Выделенка" организована только в рабочие дни. Также изменен режим работы светофоров. По словам экс-директора департамента транспорта Елены Лекомцевой, проект позволил увеличить скорость движения общественного транспорта на этом маршруте на 62%, что способствует сокращению потери рейсов, а пассажиры экономят от 15 до 30 минут в пути.

Ранее агентство сообщало о том, что несколько новых выделенных полос для общественного транспорта планируется создать в Нижнем Новгороде до 2028 года.

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