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Общество

Елена Лекомцева заявила об эффективности организации выделенной полосы "Щербинки 2- Нител" в Нижнем Новгороде

01 ноября 2019 18:11  [73] Общество

И.о. заместителя главы администрации города, директор департамента транспорта Елена Лекомцева заявила об эффективности организации выделенной полосы "Щербинки 2- Нител" в Нижнем Новгороде. Вопрос обсудили на рабочем совещании с частными перевозчиками 1 ноября 2019 года. Елена Лекомцева попросила их предоставить данные и свои предложения для завершения работы по синхронизации расписания движения автобусов, а также предложения по организации дополнительных выделенных полос для общественного транспорта.

Напомним, что с 1 июня этого года запущен пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" до остановки "Нител". На этом участке были установлены необходимые знаки и нанесена разметка. По словам Елены Лекомцевой, проект позволил увеличить скорость движения общественного транспорта на этом маршруте на 62%, что способствует сокращению потери рейсов, а пассажиры экономят от 15 до 30 минут в пути.

"Чтобы сделать нашу отрасль более цивилизованной, чтобы водители знали, как им нужно двигаться, во сколько они должны подъехать к той или иной остановке, мы начали процедуру синхронизации расписания. Каждый знает количество своего подвижного состава и своих конкурентов. В городе появляются умные остановки, где есть информационное табло, показывающее время прибытия общественного транспорта. Для того, чтобы оно отражалось корректно, и люди не гадали, когда придет нужный им автобус, необходимо завершить синхронизацию расписания", – сказала Елена Лекомцева.

Лекомцева подчеркнула, что пока из частных перевозчиков по сводному расписанию работает только ООО "Лидер-Транс". По ее словам, на сайте ЦДС можно посмотреть активное расписание, там же специалисты службы отслеживают соблюдение графика движения.

Напомним, отмена "единого билета" в автобусах "Лидер-Транса" откладывается до конца ноября.

Ранее агентство сообщало о том, что несколько новых выделенных полос для общественного транспорта планируется создать в Нижнем Новгороде до 2028 года.

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