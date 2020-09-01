Бумкомбинат "Волга" вложил 1,5 млрд рублей в увеличение производства газетной бумаги Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Балахнинский бумкомбинат "Волга" вложил 1,5 млрд рублей в увеличение производства газетной бумаги. Об этом сообщили в правительстве региона.

Линия создавалась при поддержке Фонда развития промышленности РФ, сумма льготного займа от которого составила 394 млн рублей.

Новый цех по выпуску термомеханической массы позволит комбинату увеличить выпуск бумаги на 20% - до 320 тысяч тонн в год.

Производство введено в эксплуатацию 4 сентября. Старт новой линии дали заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Этот инвестиционный проект - один из первых не только в России, но и в мире, при реализации которого опытная отладка оборудования проводилась дистанционно из-за распространения коронавирусной инфекции", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что новое производство позволит создать около 200 новых рабочих мест и обеспечить более 600 млн рублей налоговых отчислений.

Виктор Евтухов пояснил, что балахнинский комбинат поставляет на экспорт 70% своей продукции и является одним из самых активных получателей экспортной субсидии от государства: за 3 года возмещено 971 млн рублей.

"Благодаря работе, в том числе, Балахнинского бумкомбината мы сможем выполнить задачи, поставленные перед нами президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Нижегородской области очень активно работают с инвесторами и с бизнесом, и это даёт очевидные результаты", - сказал он.

Глеб Никитин рассказал, что Нижегородская область также оказывает проекту комбината всесторонние меры поддержки. В 2019 году он был признан приоритетным инвестиционным в сфере освоения лесов. Еще одной из мер стало применение понижающего коэффициента при определении платы за аренду лесных участков.

Добавим, что пробный запуск оборудования в новом цехе состоялся 31 марта. Первая термомеханическая масса была получена 4 апреля, 10 апреля на бумагоделательной машине №5 была изготовлена опытная партия бумаги из термомеханической массы, произведенной в новом цехе.

Ранее сообщалось, что бумкомбинат "Волга" завершил строительство здания цеха по производству ТММ в декабре прошлого года.

СПРАВКА:

АО "Волга" выпускает бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг и полиграфической продукции, а также для производства гофрокартона и других видов упаковочной бумаги. Использование ТММ упрощает технологический процесс и снижает себестоимость готовой продукции. При этом продукция получает ряд преимуществ - отличается равномерным просветом, имеет повышенную прочность и обладает низкой пылимостью.

Проект включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Такой приказ выпустило министерство промышленности и торговли РФ. Документ дает бумкомбинату право арендовать 294 тысячи кв. м. лесных участков что бы обеспечивать сырьем новые производственные мощности.

Предприятие входит в число 50 крупнейших лесопромышленных компаний России. В 2020 году АО "Волга" включено министерством промышленности и торговли России в перечень системообразующих (социально значимых) компаний лесопромышленного комплекса страны.