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Экономика

Балахнинский бумкомбинат "Волга" завершил строительство здания цеха ТММ

26 декабря 2019 14:00  [89] Экономика

Фото: АО "Волга"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Балахнинский бумкомбинат "Волга" завершил строительство здания цеха по производству термомеханической массы (ТММ). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе предприятия.

"Тепловой контур нового цеха закрыт - построен фундамент, стены и крыша. В здании установлено временное отопление на зиму", - пояснил собеседник агентства.

К настоящему времени бумкомбинат уже закупил установил на площадке оборудование, необходимое для приемки, очистки и подготовки технологической щепы к размолу. Поставка осуществлялась по договоренностям с австрийской компанией-производителем оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности - "Andritz Group".

Следующим этапом будут монтаж, ввод в эксплуатацию и тестирование оборудования. Поставщик также проконсультирует специалистов "Волги" по техническим вопросам и адаптирует существующую линию сортирования и размола древесной массы для производства на этом оборудовании термомеханической массы.

Новую линию планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2020 года.

Напомним, что в новом цехе планируется установить линию производительностью 180 тонн ТММ в сутки. Выпущенную на линии бумагу комбинат намерен продавать на российском рынке и экспортировать более чем в 70 стран мира.

Использование термомеханической массы упрощает технологический процесс и снижает себестоимость готовой продукции. При этом продукция получает ряд преимуществ - отличается равномерным просветом, имеет повышенную прочность и обладает низкой пылимостью.

Проект включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Такой приказ выпустило министерство промышленности и торговли РФ. Документ дает бумкомбинату право арендовать 294 тысячи кв. м. лесных участков что бы обеспечивать сырьем новые производственные мощности.

Напомним, что бумкомбинат "Волга" приступил к тестированию площадки для строительства цеха ТММ в апреле 2017 года. 

Напомним также, что для реализации данного проекта Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил "Волге" льготный заем на 400 млн рублей под 1% годовых.

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