Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2020 09:51  [62] Птицекомплекс в Нижегородской области погасил более 1,2 млн рублей долгов по зарплате
07 сентября 2020 09:35  [64] Прокуратура выявила нарушения в работе аттракционов в Сормовском парке
07 сентября 2020 09:27  [166] Дождливая и холодная погода ждет нижегородцев с середины недели
06 сентября 2020 12:32  [593] Коронавирус в Нижегородской области за минувшие сутки обнаружили еще у 153 человек
06 сентября 2020 10:56  [290] Пять центров занятости Нижегородской области планируют провести онлайн-ярмарки вакансий 10-25 сентября
06 сентября 2020 09:26  [228] Подъезды в двух домах отремонтировали после жалоб нижегородцев в жилинспекцию
06 сентября 2020 09:18  [225] "Нефтегазовый комплекс - стратегически важная отрасль российской экономики", - Глеб Никитин
05 сентября 2020 16:22  [367] Движение транспорта на площади Привокзальной в Дзержинске ограничат из-за ремонта теплосетей
05 сентября 2020 15:18  [713] Коронавирус за минувшие сутки в Нижегородской области подтвердился еще у 154 человек
05 сентября 2020 11:36  [522] "При разработке проекта благоустройства парка "Швейцария" акцент был сделан на богатый природный ландшафт", - Александра Харченко
Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе аттракционов в Сормовском парке

07 сентября 2020 09:35  [64] Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе аттракционов в Сормовском парке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 7 сентября 2020 года.

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства информация об ограничениях пользования тремя аттракционами не соответствует технической документации.

Кроме того, на момент проверки в кабинках операторов отсутствовали свидетельства о государственной регистрации аттракционов, в аптечках выявлены медицинские средства с истекшим сроком годности.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района генеральному директору организации, осуществляющей эксплуатацию аттракционов, внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что Сормовский парк хотят развивать по договору концессии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph