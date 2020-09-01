Прокуратура выявила нарушения в работе аттракционов в Сормовском парке Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе аттракционов в Сормовском парке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 7 сентября 2020 года.

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства информация об ограничениях пользования тремя аттракционами не соответствует технической документации.

Кроме того, на момент проверки в кабинках операторов отсутствовали свидетельства о государственной регистрации аттракционов, в аптечках выявлены медицинские средства с истекшим сроком годности.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района генеральному директору организации, осуществляющей эксплуатацию аттракционов, внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что Сормовский парк хотят развивать по договору концессии.