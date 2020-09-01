Россия преодолеет пандемию коронавируса к следующему лету, - разработчик вакцины Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 года. Об этом заявил "Известиям" директор института им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи) выступил разработчиком российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"). Институт получил лицензию Минздрава на этот препарат 11 августа.

По мнению Александра Гинцбурга, пандемия завершится, когда большая часть населения РФ пройдет вакцинацию.

При использовании всех имеющихся у страны мощностей, считает Александр Гинцбург, за год удастся произвести 80 млн доз вакцины. Он добавил, что на площадке института ежемесячно будут производить 600−700 тысяч доз, а компании "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" станут выпускать около 5 млн вакцин.

"Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции. Боюсь, у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация", — сказал он.

Ранее сообщалось, что максимальная вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре.По результатам тестирования вакцина "Спутник V" показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

"Спутник V" - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Напомним, что главный нижегородский инфекционист Петр Зубаров рассказал НИА "Нижний Новгород", что "на сегодняшний день у людей уже формируется коллективный иммунитет, который поможет пережить инфекцию. Если определенная часть населения переболеет, то коронавирус уже механически не сможет распространяться".