Хор НГЛУ объявляет набор певцов Культура и отдых

Хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова возвращается к репетиционному процессу и объявляет набор певцов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Набор в обновлённый состав хора пройдёт 9 и 10 сентября в 18:00 в Большом актовом зале НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (ул. Минина 31а, 3 корпус, 5 этаж).

С сентября репетиции проходят малыми группами с соблюдением дистанции во время репетиций. Как рассказали певцы, это не мешает главному: духовному единению и любви к прекрасному.

Попытать свои силы может любой желающий, независимо от учебного заведения и наличия музыкального образования. Абсолютно каждый, кто грезит о сцене и мечтает постичь тонкости хорового исполнительства, имеет шанс стать частью коллектива. Все, что потребуется от кандидата на прослушивании, – лишь исполнить небольшой фрагмент любимой песни на любом языке а cappella (без музыкального сопровождения) и продемонстрировать возможности своего голоса в короткой несложной распевке.

Отметим, что за последние пять лет Академический хор НГЛУ стал лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов, посетил Швецию, Италию, Австрию, Чехию, Польшу, Латвию и Беларусь с концертами и стал организатором международной хоровой Ассамблеи "Coro di Linguisti", собрав Большой Международный сводный хор трех лингвистических университетов (Нижний Новгород, Москва, Минск).

СПРАВКА:

За 27 лет со дня своего основания хор НГЛУ неоднократно участвовал в международных конкурсах и фестивалях в Австрии, Германии, Франции, Испании, Венгрии, Польше, Словакии, неизменно завоевывая призовые места и гран-при. Пение на самых разных языках мира — главная особенность коллектива, в репертуар которого входят сочинения как на традиционных европейских, так и на редких старинных и самых экзотических языках.