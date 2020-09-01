Нижегородские власти рассказали о перспективах проблемного ЖК "Пражский квартал" Общество

ЖК Пражский квартал Фото: соцсеть

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел совещание с дольщиками долгостроев в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В ходе совещания обсуждались перспективы завершения строительства ЖК "Пражский квартал" и дома №10 по ул. Ванеева, где застройщиком выступает АО "Жилстройресурс".

Данные объекты строительства были включены в Единый реестр проблемных еще в декабре 2019 года, а в отношении застройщика открыто конкурсное производство и утвержден конкурсный управляющий.

Между тем, степень готовности ЖК "Пражский квартал" сейчас достаточно высокая, и стоимость завершения строительства небольшая.

Как пояснил Сергей Морозов, АО "Жилстройресурс" сейчас может либо найти средства и самостоятельно завершить строительство, либо компанию признают банкротом и выбирают нового застройщика. При этом в отношении "Жилстройресурса" возбуждают уголовное дело за нецелевое расходование денежных средств дольщиков.

"Заявления по факту выявленного нецелевого расходования средств граждан уже направлены в ведомства для принятия процессуальных решений", - отметил Сергей Морозов.

О том, что в Нижнем Новгороде будет построен ЖК "Пражский квартал", стало известно в конце 2006 года. Тогда сообщалось, что для реализации проекта застройщик привлечет инвестиции "Пражского банка". Церемония закладки первого камня квартала состоялась 30 ноября.