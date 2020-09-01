Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2020 18:09  [7] Нижегородские власти рассказали о перспективах проблемного ЖК "Пражский квартал"
07 сентября 2020 17:18  [65] Роскосмос хочет создать комплекс сжигания ТБО плазмотронами в Нижегородской области
07 сентября 2020 16:32  [99] Более 2 тысяч нижегородцев присоединились к "Открытым тренировкам" в парке "Дубки"
07 сентября 2020 16:19  [103] "Слияние сердец" теперь встречает посетителей парка "Семейное счастье" в пос.Ломовка Арзамасского района
07 сентября 2020 15:56  [179] Сквер "Звезда" благоустроили в Нижнем Новгороде
07 сентября 2020 15:55  [126] Цифровой хаб создадут в рамках "Цифрового прорыва" в Нижнем Новгороде для IT-решений ключевых проблем
07 сентября 2020 15:20  [131] Стартовал конкурс на разработку лучшего проекта стелы "Город трудовой доблести"
07 сентября 2020 14:37  [367] Несколько отделений налоговой службы в Нижегородской области закрываются с 1 октября
07 сентября 2020 14:17  [175] В добрые руки: нижегородское котокофе закрывается и раздает своих питомцев
07 сентября 2020 14:12  [206] Двух пострадавших в ДТП подростков отправили вертолетом в Нижний Новгород
Общество

Нижегородские власти рассказали о перспективах проблемного ЖК "Пражский квартал"

07 сентября 2020 18:09  [7] Общество
ЖК Пражский квартал

ЖК Пражский квартал

Фото: соцсеть

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел совещание с дольщиками долгостроев в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В ходе совещания обсуждались перспективы завершения строительства ЖК "Пражский квартал" и дома №10 по ул. Ванеева, где застройщиком выступает АО "Жилстройресурс".

Данные объекты строительства были включены в Единый реестр проблемных еще в декабре 2019 года, а в отношении застройщика открыто конкурсное производство и утвержден конкурсный управляющий.

Между тем, степень готовности ЖК "Пражский квартал" сейчас достаточно высокая, и стоимость завершения строительства небольшая.

Как пояснил Сергей Морозов, АО "Жилстройресурс" сейчас может либо найти средства и самостоятельно завершить строительство, либо компанию признают банкротом и выбирают нового застройщика. При этом в отношении "Жилстройресурса" возбуждают уголовное дело за нецелевое расходование денежных средств дольщиков.

"Заявления по факту выявленного нецелевого расходования средств граждан уже направлены в ведомства для принятия процессуальных решений", - отметил Сергей Морозов.

О том, что в Нижнем Новгороде будет построен ЖК "Пражский квартал", стало известно в конце 2006 года. Тогда сообщалось, что для реализации проекта застройщик привлечет инвестиции "Пражского банка". Церемония закладки первого камня квартала состоялась 30 ноября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph