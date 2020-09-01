Траншеи роют вручную: стала известна степень готовности благоустройства парка "Швейцария" Общество

Фото: пресс-служба администрации города

Члены общественного совета проверили работу подрядчика в парке "Швейцария". Об этом сообщили в управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Члены общественного совета осмотрели, как продвигается работа по обустройству коммуникаций: для того, что бы не повредить корневую систему деревьев и травяного покрова - траншеи роют вручную.

В настоящее время в парке на 80% выполнен демонтаж находившихся там конструкций и старых дорожек, подготовлены основания пяти площадок, на которых расположатся кафе, воркаут-зона, читальня, центр обучения доступной среды и детская площадка.

"В парке уже сделано много, и сделано достаточно профессионально. Есть некоторые штрихи, над которыми вместе с подрядчиком будем работать", - сказал председатель общественного совета по благоустройству парка "Швейцария" Валерий Камальдинов.

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. Кроме того, площадь озелененной зоны увеличится более чем на 3%. Планируется высадить 1 632 дерева и более 31 тысячи кустарников.

По контракту компания также должна будет создать инженерно-техническую инфраструктуру и отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.