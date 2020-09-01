Траншеи роют вручную: стала известна степень готовности благоустройства парка "Швейцария"

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Члены общественного совета проверили работу подрядчика в парке "Швейцария". Об этом сообщили в управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Члены общественного совета осмотрели, как продвигается работа по обустройству коммуникаций: для того, что бы не повредить корневую систему деревьев и травяного покрова - траншеи роют вручную.
В настоящее время в парке на 80% выполнен демонтаж находившихся там конструкций и старых дорожек, подготовлены основания пяти площадок, на которых расположатся кафе, воркаут-зона, читальня, центр обучения доступной среды и детская площадка.
"В парке уже сделано много, и сделано достаточно профессионально. Есть некоторые штрихи, над которыми вместе с подрядчиком будем работать", - сказал председатель общественного совета по благоустройству парка "Швейцария" Валерий Камальдинов.
Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.
Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".
Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.
Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. Кроме того, площадь озелененной зоны увеличится более чем на 3%. Планируется высадить 1 632 дерева и более 31 тысячи кустарников.
По контракту компания также должна будет создать инженерно-техническую инфраструктуру и отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.
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