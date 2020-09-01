Нижегородские художники презентуют арт-объект на фестивале "Российская креативная неделя" Культура и отдых

Нижегородские художники Артем Филатов и Иван Серый презентуют арт-объект "Горький опыт" на фестивале "Российская креативная неделя". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Масштабная федеральная программа, направленная на развитие креативных индустрий в России, пройдет с 11 по 13 сентября в Москве - в Парке Горького.

Мероприятие соберет вместе экспертов 14 креативных направлений. За 3 дня в парке состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, концерты, лекции, мастер-классы и многое другое. Организаторами "Российской креативной недели" выступают ФГБУ "Роскультцентр", фонд "Инносоциум" (социальная платформа фонда "Росконгресс") и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя правительства региона, министр культуры Олег Беркович и министр градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова примут участие в деловой программе фестиваля Creative Business Forum. Пленарное заседание "Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России" с участием Глеба Никитина пройдет 12 сентября.

"В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода особенно важным становится формирование собственной нижегородской креативной идентичности. Своим опытом в этой сфере на фестивале поделится и довольно внушительный нижегородский творческий десант. Наши молодые профессионалы в сфере урбанистики, новых медиа, IT выступят в качестве спикеров, презентуют особенно яркие идеи. Кроме того, на фестивале будет презентован арт-объект "Горький опыт" команды художников Артема Филатова и Ивана Серого", - отметил Глеб Никитин.

Время выступления представителей Нижегородской креативной команды можно узнать на официальном сайте. Вход на "Российскую креативную неделю" будет свободным, на часть событий понадобится регистрация на сайте.

Также Нижегородская область презентует арт-объект "Горький опыт". Нижегородская инсталляция посвящена жизни и творчеству знаменитого писателя Максима Горького. Арт-объект создан командой художников Артемом Филатовым и Иваном Серым совместно со студией дизайна Kurt Studio. Объект будет имитировать реальную деревянную будку для продажи билетов или информационный центр. В основе - фигура Максима Горького, делающая выбор между двумя полярностями. Жизненные этапы писателя станут основой для событийной программы, размещенной на будке. Ее составят афиши выдуманных концертов, кинопоказов и лекций, несуществующие расписания, объявления, информационные стенды, правила и социальная реклама. По идее создателей, будка усилит эффект эпопеи наименования парка в честь писателя.

В состав Nizhny Creativity Team вошли следующие специалисты с проектами по направлениям:

1. Образование в креативных индустриях

Полина Ашина, проектный менеджер лектория "Правда" и продюсер фестиваля INTERVALS. Тема: "Как локальный просветительский проект влияет на креативную городскую среду".

Алина Овчарова, основатель образовательного проекта о новых медиа и современной культуре "Так можно". Тема: "Захотел, придумал, сделал — так можно".

2. Новые медиа

Евгений Степанов, директор по развитию и продажам dreamlaser, мультимедиа-эксперт, преподаватель в M-A-C-S и Producer-online, автор блога и главред telegram-канала Multimedia world. Тема: "Мультимедиа в мире креативных индустрий".

3. Урбанистика

Дарья Шорина, советник губернатора Нижегородской области, директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области". Тема: "Редевелопмент исторических территорий в Нижнем Новгороде: инструмент сохранения и развития среды и городских сообществ".

4. Дизайн

Артем Мещеряков, креативный директор коммуникативного агентства Friendship. Презентация проекта "798 лет Нижнему Новгороду. Как сделать событийную айдентику для всех и для каждого и не делать дизайн".

Артем Петровский, дизайн-директор студии LOCO, дизайнер ИРГСНО. Тема: "Графический дизайн в регионе. Как дизайн-студия может повлиять на развитие визуального облика города".

Роман Штейн, арт-директор студии KURT. Тема: "Современный дизайн-процесс: как технологии AI (Artificial Intelligence) помогают в творчестве".

Александр Казарин, руководитель нижегородской академии дизайна Mobile Design Academy. Тема: "Хочу. Могу? Действую! Современное дизайн-образование — набор шаблонов или креативное мышление?".

5. IT

Антон Зюзин, руководитель проектов Международного IT-кластера Нижегородской области. Тема: "Как процветать в условиях цифровой экономики".

6. Мода

Дарья Колосова, стилист, pr-директор фестиваля INTERVALS. Тема: "Мода на месте: как молодые российские марки работают с локальными культурными кодами".

7. Маркетинг и коммуникации

Вадим Вишневский, исполнительный директор и учредитель компании MIXAR. Тема: "10 сфер применения дополненной реальности"/"Как дополненная реальность делает город умным".

Татьяна Осипова, директор креативного агентства ЁTIME. Тема: "Эмоциональный маркетинг — как сделать сотрудников и клиентов амбассадорами бренда".

8. Кино и ТВ

Борис Казанцев, режиссер и генеральный директора кинопавильона "Постанова". Тема: "Постанова" — кинопавильон с передвижными стенами".

Владимир Лутаенко, генеральный директор DOPE. Тема: "Как видеопродакшену из региона работать с федеральными заказчиками и подтверждать необходимый уровень без стороннего финансирования".

Оксана Михеева, генеральный продюсер "Горький fest". Тема: "Горький fest" — кинопроект семи режиссеров со всероссийским именем, которые знают или любят Нижний Новгород".

9. Искусство

Анаит Диленян и Алексей Харитонычев, хореографы-постановщики театра OK`NO. Тема: "Театр танца OK’NO: почему современному зрителю нужен performance".

Алиса Савицкая, куратор, начальник отдела выставок Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО (Арсенал) и Артем Филатов, художник, куратор, организатор фестиваля уличного искусства "Новый город: Древний", мастерская "Тихая" и проекта "Сад им". Презентация проекта "Краткая история нижегородского уличного искусства".