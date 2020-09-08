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Общество

Ход строительства в ЖК "Новинки Smart City"

08 сентября 2020 15:31  [78] Общество

В ЖК "Новинки Smart City" продолжается строительство. На данный момент в домах №14 и №15 рабочие продолжают фасадные и внутренние отделочные работы, а также организуют парковочную зону. Эти два дома планируется сдать в эксплуатацию в октябре.

Всего на данный момент работают 180 человек с использованием 9 единиц техники.

К отделке и монтажу входных и межкомнатных дверей также приступили в домах №16 и №17.

Параллельно в домах с №16 по №19 ведутся работы по устройству фасадов, по монтажу светопрозрачных конструкций, по каменной кладке, а также по монтажу вводно-распределительных устройств и индивидуального теплового пункта.

Ранее были утверждены новые сроки завершения строительства девяти домов в ЖК "Новинки Smart City".

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области 

Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City
Ход строительства в ЖК Новинки Smart City

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