Смотровую площадку у Нижегородского кремля спроектировали "парящей" над склоном

Второй из предложенных вариантов
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Управление делами правительства Нижегородской области рассматривает несколько архитектурных концепций смотровой площадки у северной башни Нижегородского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
Компания "НТ Групп" предложила три варианта, как будет выглядеть площадка.
Первая из предложенных смотровых площадок представляет собой амфитеатр, размещенный на склоне. Там нижегородцы и гости города смогут одновременно полюбоваться видами и отдохнуть.
Второй и третий варианты представляют собой плоское пространство, вписанное в склон. В одном случае смотровая площадка "парит" над склоном, в другом - полностью опирается на него.
Архитектурный совет при минграде Нижегородской области на заседании 20 августа рекомендовал объединить достоинства второго и третьего варианта архитектурных концепций для дальнейшей реализации проекта.
Напомним, что в марте текущего года нижегородцам представили концепцию благоустройства Нижегородского кремля. Она предусматривает строительство пешеходного моста на Ивановском съезде, создание многофункционального парка в Губернаторском саду, летнего театра на территории Кремля, а также предлагает использовать аллею вдоль стен Кремля для бизнеса и проведения выставок.
Также в рамках проекта планируется воссоздание фуникулера, который функционировал в 19 - начале 20 века.
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