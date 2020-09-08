Смотровую площадку у Нижегородского кремля спроектировали "парящей" над склоном Общество

Второй из предложенных вариантов Фото: с сайта минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управление делами правительства Нижегородской области рассматривает несколько архитектурных концепций смотровой площадки у северной башни Нижегородского кремля. Об этом сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Компания "НТ Групп" предложила три варианта, как будет выглядеть площадка.

Первая из предложенных смотровых площадок представляет собой амфитеатр, размещенный на склоне. Там нижегородцы и гости города смогут одновременно полюбоваться видами и отдохнуть.

(фото с сайта минграда Нижегородской области)

Второй и третий варианты представляют собой плоское пространство, вписанное в склон. В одном случае смотровая площадка "парит" над склоном, в другом - полностью опирается на него.

(фото с сайта минграда Нижегородской области)

Архитектурный совет при минграде Нижегородской области на заседании 20 августа рекомендовал объединить достоинства второго и третьего варианта архитектурных концепций для дальнейшей реализации проекта.

Напомним, что в марте текущего года нижегородцам представили концепцию благоустройства Нижегородского кремля. Она предусматривает строительство пешеходного моста на Ивановском съезде, создание многофункционального парка в Губернаторском саду, летнего театра на территории Кремля, а также предлагает использовать аллею вдоль стен Кремля для бизнеса и проведения выставок.

Также в рамках проекта планируется воссоздание фуникулера, который функционировал в 19 - начале 20 века.