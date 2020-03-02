Концепцию благоустройства Нижегородского кремля представили общественности Общество

Смотровые площадки, заложенные в концепцию Фото: Институт урбанистики Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концепцию благоустройства Нижегородского кремля представили общественности. Об этом сообщается в группе института Урбанистики Нижнего Новгорода в соцсети ВКонтакте, проект представило областное правительство.

Она предусматривает строительство пешеходного моста, на Ивановском съезде, который соединит Губернаторский сад и смотровую площадку у Вечного огня.

"Мост будет изготовлен из разных материалов и символизировать связь времен", - сообщает институт Урбанистики НН.

В Губернаторском саду будет современный многофункциональный парк с площадками для настольных игр и активностей на свежем воздухе.

Также в Кремле предлагается организовать летний театр для проведения представлений, музыкальных концертов и фестивалей.

У Северной башни Кремля – сделать круглую смотровую площадку. А аллею вдоль стен Кремля – использовать для бизнеса, а также для проведения выставок и галерей, одна из которых - галерея Пьетро Франческо.

(Летний театр и аллея у стен Кремля, фото из концепции института урбанистики НН)

Также в рамках проекта планируется воссоздание фуникулера, который функционировал в 19-начале 20 века.

Реконструкцию начнется в этом году, год окончания работ - 2023.

Напомним, что сейчас существует проект реконструкции нижегородского кремля. В рамках реконструкции планируется музеефикация четырех башен кремля, воссоздание исторических парков и воссоздание тематических площадок и скверов.

Кроме этого планируется разработать новую систему освещения, выполнить архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников кремля.

Также планируется модернизировать всю инженерную инфраструктуру кремля: реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.