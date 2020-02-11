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Экономика

Работы по созданию фуникулера на откосе Кремля продолжаются в Нижнем Новгороде

14 февраля 2020 15:56  [381] Экономика

Фото: С сайта https://nnwelcome.ru

Правительство Нижегородской области намерено выделить из бюджета 2,7 млн рублей на проекто-изыскательские работы для строительства фуникулера на территории Кремля.

Такие данные опубликованы в пояснительной записке о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2020, 2021 и 2022 годы.

Средства бюджета предназначены для проекто-изыскательских работ в рамках создания фуникулера.

Напомним, что в августе 2019 года правительство уже выделяло 27,2 млн рублей, которые пошли на корректирование проектной документации фуникулера. Речь шла о проектной документации на верхнюю и нижнюю станцию, документации рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, коррекция была необходима для перекладки участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен будет разработать проект теплоснабжения, запроектировать освещение тоннеля, ниш и двух станций, запроектировать световую иллюминацию фасадов станций.

Ранее сообщалось, что стоимость воссоздания фуникулера составит 500 млн рублей. Строительство объекта займет два с половиной года (30 месяцев). Предполагается, что фуникулер восстановят к 800-летию Нижнего Новгорода, когда также планируется реконструкция Нижегородского кремля.

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Теги:
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