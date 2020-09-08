Пригородные электрички начнут ездить через аэропорт Стригино с 11 сентября Общество

Пригородные электрички начнут ездить на Московский вокзал через аэропорт Стригино с 11 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Остановка на пассажирской платформе Стригино вводится для 17 пригородных поездов.

Для удобства пассажиров аэропорт организует шаттл, расписание движения которого синхронизировано с расписанием железнодорожного транспорта. Добраться от железнодорожной платформы до пассажирского терминала аэропорта на шаттле пассажиры смогут бесплатно.

В настоящее время сформировано расписание с остановкой на пассажирской платформе Стригино для нескольких пригородных поездов, следующих от Московского вокзала и от Проспекта Гагарина. У жителей городов Павлово, Богородска и Арзамаса также появится возможность добираться до аэропорта Нижнего Новгорода на пригородных поездах. Стоимость проезда от Московского вокзала до аэропорта Стригино на пригородном поезде составит 28 рублей и 26 рублей при оплате транспортной картой "Ситикард".



Новое расписание действует для следующих пригородных поездов:

- Поезда № 6001/6002, № 6003/6004, № 6005/6006 сообщением Нижний Новгород – пр. Гагарина будут прибывать на о.п. Стригино в 05:40 (по рабочим дням), 06:27 (ежедневно), 07:05 (по рабочим дням).

- Поезда № 6011/6012, № 6013/6014, № 6017/6018 сообщением пр. Гагарина – Нижний Новгород будут прибывать на о.п. Стригино в 07:26 (по рабочим дням), 08:21 (по рабочим дням), 18:32 (ежедневно).

- Поезда № 6652 и № 6654 сообщением Металлист – Нижний Новгород будут прибывать на о.п. Стригино в 07:34 (ежедневно, кроме воскресенья) и в 16:00 (ежедневно).

- Поезда № 6653 и № 6655 сообщением Нижний Новгород – Металлист будут прибывать на о.п. Стригино в 09:51 (ежедневно) и в 19:02 (ежедневно, кроме субботы).

- Поезда № 6703/6704, № 6711/6712, № 6719/6720, № 6811/6812 сообщением Арзамас 2 – Нижний Новгород будут прибывать на о.п. Стригино в 06:50 (ежедневно), 16:25 (по субботам и воскресеньям), 18:58 (ежедневно), 18:35 (ежедневно).

- Поезда № 6705/6706, № 6715/6716, № 6717/6718 сообщением Нижний Новгород – Арзамас 2 будут прибывать на о.п.Стригино в 07:37 (ежедневно), 13:23 (по субботам и воскресеньям), 15:42 (ежедневно).

Актуальное расписание можно уточнить на сайте АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" https://vvppk.ru/passazhiram/raspisanie-elektrichek или в сервисе Яндекс.Расписание https://rasp.yandex.ru.

Напомним, дополнительные остановки ввели на платформах городских электричек в Сормовском районе с 7 сентября 2020 года в связи со строительством развязки на ул.Циолковского.