Допостановки ввели для городских электричек в Сормовском районе Общество

Дополнительные остановки ввели на платформах городских электричек в Сормовском районе с 7 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Изменения связаны с перекрытием ул. Циолковского, для обеспечения проезда напряженных участков в Сормовском районе. В частности, появились остановки на остановках Высоково, Копосово, Народная.

Поезд № 6253 сообщением Правдинск – Нижний Новгород отправляется с о.п. Высоково в 7:21 и прибывает на ст. Починки в 7:30, на Московский вокзал в 8:06.

Поезд № 6407 сообщением Заволжье – Нижний Новгород отправляется с о.п. Народная в 7:45, с о.п. Копосово в 7:48 и прибывает на Московский вокзал в 8:17.

Поезд № 6255 сообщением Правдинск – Нижний Новгород отправляется с о.п. Высоково в 8:05 и прибывает на ст. Починки в 08.15, на Московский вокзал в 8:38.

Стоимость проезда в городской электричке 28 рублей как в муниципальном транспорте. Действует льготный проезд для школьников и студентов, а также пересадочные тарифы на 60 и 90 минут при оплате транспортной картой.

Приобрести билеты на пригородный поезд можно онлайн в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в электричке за наличный и безналичный расчет.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке ул. Циолковского будет запрещено с середины сентября до мая 2021 года.

Также "ДСК" получила разрешение на строительство транспортной развязки, однако возведение объекта не начнется, пока не будет решен вопрос с минимизацией неудобств передвижения по дороге для жителей.

На временной объездной дороге по улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского предстоит создать переезд через железнодорожные пути. Только после этого и отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к подготовительным и строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.