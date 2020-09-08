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Общество

Два нижегородских вуза перешли на дистанционку в сентябре

09 сентября 2020 11:33  [42] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Два нижегородских вуза перешли на дистанционный режим работы в сентябре. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

В минобре отметили, что режим работы вузов определяет учредитель.

В частности, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия (пр. Гагарина, 97) и Нижегородский филиал Российского государственного университета правосудия (пр.Гагарина, 17А), по решению своих учредителей, перешли на дистанционку в первый учебный месяц.

Добавим, что в некоторых школах с 9 сентября ввели карантин. В частности, он действует в одном классе пяти учреждений: школы №1 Арзамаса, школы №126 Автозаводского района, школы №51 Канавинского района, школы №22 Нижегородского района и школы №44 в Советском районе Нижнего Новгорода. Также в Выксе на карантин закрыли всю школу.

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