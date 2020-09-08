Сергей Панов назначен генеральным менеджером сборной России по баскетболу Спорт

Сергей Панов назначен генеральным менеджером мужской сборной страны по баскетболу. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

Отмечается, что он является не только одним из самых титулованных баскетболистов страны, но и управленцем с многолетним успешным опытом. С российской национальной командой он дважды выходил в финал чемпионата мира (1994 и 1998), завоевал серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы. Также Сергей Панов – победитель Евролиги-2005/06 в качестве капитана ЦСКА, чемпион СНГ-1992 с петербургским "Спартаком" и обладатель 12 титулов чемпиона России подряд (1994/95-2005/06). Причем в составе двух разных клубов - ЦСКА и "Урал-Грейта".

Также Сергей Панов является 12-кратным чемпионом России, чемпионом Евролиги и двукратным серебряным призером чемпионатов мира.

Сергей Панов так прокомментировал свое новое назначение.

"Президент РФБ Андрей Кириленко дал мне ответственное и важное поручение. Очень приятно и интересно будет вернуться в "кухню" национальной команды в новой роли. Уверен, легко найдем взаимопонимание с Сергеем Базаревичем, с которым давно знакомы. Надеюсь, что сможем совместными усилиями с тренерским штабом и Федерацией создать боевую, благоприятную атмосферу для участия в сборной страны лучших игроков. И вернуть победные традиции российского баскетбола, существовавшие и во времена нашего поколения, и в конце "нулевых" – начале 2010-х. Начнем работу с переговоров с клубами, чтобы определить принципы, на которых игроки будут приезжать в сборную. И есть много важных деталей, которые нельзя упускать, чтобы пребывание баскетболистов в национальной команде было максимально комфортным", - рассказал он.

Он также добавил, что за них сохраняется пост генерального менеджера баскетбольного клуба "Нижний Новгород".

"С главным тренером "Нижнего" Зораном Лукичем мы хорошо знаем друг друга. Кстати, примеры совмещения есть у нас и в хоккее", - заметил он.

Напомним, Сергей Панов вновь стал генеральным менеджером БК "Нижний Новгород" в декабре прошлого года.

Отметим, что он уже работал на этом посту с октября 2008 года до апреля 2014 года. Потом был назначен министром спорта Нижегородской области, пост министра он покинул в ноябре прошлого года.