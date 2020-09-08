Стали известны планы Ростеха по индустриальному парку взрывчатых веществ в Дзержинске Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Стали известны планы Ростеха по созданию индустриального парка взрывчатых веществ в Дзержинске Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГосНИИ "Кристалл", который входит в состав Ростеха.

О планах создать такой индустриальный парк Ростех заявлял в августе 2019 года, когда выделил ГосНИИ "Кристалл" 1,5 млрд рублей на создание новых производств. Эти средства также предназначались для восстановления НИИ после техногенных взрывов, которые произошли на территории "Кристалла" в 2019 году.

Предполагалось, что в состав технопарка войдет дзержинское ФКП "Завод им.Я.М. Свердлова".

Сейчас в НИИ говорят, что планы создания технопарка по-прежнему актуальны, но они не являются вопросом первоочередной важности, поскольку на предприятии продолжается восстановление производственных мощностей, часть из которых уже работает, благодаря финансированию Ростеха.

Часть зданий будет восстановлены за счет средств федеральной целевой программы, которую курирует Госкорпорация Роскосмос и этот процесс завершится в 2023 году.

Концепция будущего взаимодействия ГосНИИ "Кристалл" и завода им. Свердлова сейчас находится в разработке. Объединение предприятий состоится после того, как государство решит вопрос о передаче федерального казенного предприятия (ФКП) им. Свердлова в собственность Ростеха.

"При этом должны быть учтены также планы муниципальных и региональных властей по развитию индустриальной зоны в Дзержинске", - добавили в ГосНИИ "Кристалл".

ГосНИИ "Кристалл" является многопрофильной отраслевой организацией, которая создает и внедряет технологии взрывчатых веществ для военной техники и других отраслей промышленности.

ФКП "Завод им.Я.М. Свердлова" базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. В течение многих лет оно является полигоном для отработки инновационных технологий, новых изделий, уникального оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.

Планировалось, что в новом технопарке "Кристалл" будет курировать научную часть работы и сохранит незначительную долю производства. Также на базе НИИ будет создан центр малотоннажной химии, который сосредоточится на разработке технологических процессов синтеза бризантных взрывчатых веществ и составов на их основе. Центр продолжит выполнять гособоронзаказ, но при этом нарастит долю производства гражданской продукции.

Завод имени Свердлова займется своим основным производством.