Конкурсы на строительство платной трассы через Нижегородскую область признаны несостоявшимися Экономика

Карта скоростной магистрали Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурсы по определению подрядчиков, которые займутся проектированием и строительством восьми этапов высокоскоростной платной автомагистрали "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, признаны несостоявшимися. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Государственная компания "Автодор" 27 июля открыла тендеры с общей начальной (максимальной) ценой контракта - 507,3 млрд рублей. Согласно документации, работы необходимо выполнить до июня 2024 года.

Из восьми планируемых этапов строительства автотрассы три этапа (четвертый, пятый и шестой) касаются Нижегородской области.

(фото из группы "Автодор")

Результаты конкурсов на все восемь этапов планировалось подвести 8 сентября. Однако, заявки на участие в конкурсах подала только одна компания, поэтому конкурсы признали несостоявшимися. При этом тендер по седьмому этапу строительства дороги отменил сам заказчик.

Ранее сообщалось, что высокоскоростную платную автомагистраль "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, построят до 2027 года. Правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства данной автотрассы.

Как сообщается в официальной группе компании "Автодор" в соцсети ВКонтакте, Нижегородская область стала первым регионом, согласовавшим прохождение трассы "М-12" - "Москва – Нижний Новгород – Казань" по своей территории. Протяженность участка составляет около 280 км.

От границы с Владимирской областью дорогу планируют проложить через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы.

На границе с Владимирской областью намечено строительство нового моста через Оку, а на пересечениях с дорогами Нижний Новгород – Арзамас и Павлово – Мухтолово –возведение транспортных развязок.

На территориях, находящихся в непосредственной доступности от дороги, зарегистрировано более трех тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Расчетный экономический эффект, который получит Нижегородская область от строительства магистрали, оценивается в 156 млрд рублей.

Для скоростной автодороги "Москва-Казань" россияне предложили почти сто вариантов названий.

СПРАВКА:

Трасса "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. В классификации федеральных автодорог она получит номер М-12.