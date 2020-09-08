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Общество

Отделения в шести нижегородских больницах закрыли на карантин по коронавирусу

09 сентября 2020 17:34  [84] Общество

Отделения в шести больницах Нижегородской области закрыли на карантин по коронавирусу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

На сегодняшний день на карантин закрыты: - неврологическое отделение Городской клинической больницы №12 Сормовского района;

- отделение реанимации и интенсивной терапии острого нарушения мозгового кровообращения, а также первичное сосудистое отделение острого нарушения мозгового кровообращения Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко;

- отделение гнойной хирургии и хирургическое отделение городской клинической больницы №7 им. Березова Ленинского района; 

- терапевтическое отделение Вачской ЦРБ;

- терапевтическое отделение Кулебакской ЦРБ;

- первое хирургическое отделение Городской больницы скорой медицинской помощи им. Владимирского (Арзамас).

Напомним, что еще 159 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 9 сентября. Коронавирусная инфекция подтверждена у 29 018 человек. При этом коронавирус за сутки подтвердился еще у 75 жителей Нижнего Новгорода.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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