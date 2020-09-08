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Общество

Обновилась информация по заболевшим коронавирусом нижегородцам

09 сентября 2020 11:35  [313] Общество

Фото: https://coronavirus.jhu.edu

Еще 159 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 9 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 018 человек.

В настоящее время около 1,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 000 заболевших лечатся в больницах, 16 человек находится в обсерваторах.

При этом на 9 сентября уже 25 744 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 172 человека.

Тесты на коронавирус сдали 789 312 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестирован 5 581 житель региона, а в среднем за неделю охват составил 197,7 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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