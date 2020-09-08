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Общество

Долгострой на ул. Мельникова в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

10 сентября 2020 09:33  [96] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Долгострой на ул. Мельникова,26 в Автозаводском районе ввели в эксплуатацию. Как сообщили в министерстве строительства области, выдано соответствующее разрешение.

Введение 16-этажного многоквартирного дома в эксплуатацию позволило восстановить права 89 дольщиков.

"Изначально, достройка дома предполагалась силами имеющегося застройщика. Но с взятыми на себя обязательствами он не справился. Было принято решение восстанавливать права дольщиков путем смены застройщика через процедуру банкротства. В итоге благодаря организационным и административным мерам, предпринятым правительством региона, был найден инвестор. Он завершил строительство, сейчас дом сдан. Теперь будет организована процедура передачи ключей дольщикам", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, что бывший застройщик дома на Мельникова - ООО "АСК", проходит процедуру банкротства. Дом на Мельникова включен в список проблемных объектов с июня 2017 года. В 2019 году застройщик заявил об отсутствии средств для достройки дома. В то время дом находился в высокой степени готовности – более 95%.

Стоимость завершения строительства предварительно оценивалась в 22 млн рублей. Тогда было принято решение привлечь к строительству "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства". Осуществить финансирование выразил желание банк "Мегаполис".

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