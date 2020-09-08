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Общество

Карантин по коронавирусу введен еще в 10 школах Нижегородской области

10 сентября 2020 11:14  [54] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карантин по коронавирусу введен еще в 10 школах Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

По информации на 10 сентября, в регионе ограничения введены в 16 классах 15 образовательных учреждений и полностью в школе №6 Выксы. Таким образом, на карантине сейчас находятся 56 классов.

"Это 0.36% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - пояснил министр.

Закрытые классы находятся в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Урене, а также в Лукояновском, Сергачском и Первомайском районах.

Ранее сообщалось, что на 8 сентября карантин был введен в пяти классах пяти школ региона. Причем четыре из них находятся в Нижнем Новгороде. Это школы №22, №44, №51, №126 Нижнего Новгорода, плюс школа №1 Арзамаса.

Напомним, что школу №6 в Выксе закрыли на карантин 7 сентября по той же причине - были выявлены случаи подозрений на коронавирусную инфекцию.

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