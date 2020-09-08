Кремль не исключил визита Владимира Путина на юбилей Нижнего Новгорода

Визит Владимира Путина в Нижний Новгород в октябре 2019 года
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности визита Владимира Путина в Нижний Новгород на 800-летие города. Об этом сообщает "Интерфакс" по итогам пресс-конференции Дмитрия Пескова 10 сентября 2020 года.
"Президент достаточно часто бывает в Нижнем Новгороде, я не сомневаюсь, что юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента. Будем надеяться, что к тому моменту мы вернемся уже в обычные условия жизни и работы", - передает слова Дмитрия Пескова "Интерфакс".
Нижний Новгород отмечает юбилей в 2021 году. Главное торжество состоится в августе следующего года на стадионе "Нижний Новгород" на Стрелке.
Событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода представили в сентябре. Кульминацией празднования станет масштабное шоу международного уровня.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин посещал Нижний Новгород в октябре 2019 года для участия в работе VIII международного спортивного форума "Россия – спортивная держава".
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