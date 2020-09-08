Последние новости рубрики Происшествия
11 сентября 2020 14:17  [67] Водитель Chevrolet сбил двух школьниц в п.Ильино, одна девочка с переломами сейчас в больнице
11 сентября 2020 14:16  [66] Проверка организована в Нижнем Новгороде по информации о травмировании детей на качели
11 сентября 2020 11:16  [436] Военный комиссар за взятки оформлял нижегородских призывников в нужные им воинские части
10 сентября 2020 12:38  [255] Иномарка врезалась в троллейбус в Дзержинске
10 сентября 2020 10:25  [297] Дело возбудили после обрушения строительных лесов в Нижнем Новгороде
09 сентября 2020 12:53  [388] Арестован пьяный водитель, сбивший двух школьников в Шарангском районе
09 сентября 2020 10:29  [270] Один человек погиб на пожаре в Вознесенском районе
08 сентября 2020 15:56  [795] Семеро рабочих пострадали при падении строительных лесов в Нижнем Новгороде
08 сентября 2020 15:54  [299] Мобильные телефоны с помощью пушки пытались перебросить в колонию Нижегородской области
08 сентября 2020 13:37  [384] Пожар произошел в общежитии НГЛУ
Происшествия

Водитель Chevrolet сбил двух школьниц в п.Ильино, одна девочка с переломами сейчас в больнице

11 сентября 2020 14:17  [67] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Две школьницы пострадали в ДТП, после того как их сбил водитель автомобиля Chevrolet, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 19:30 10 сентября в поселке Ильино Володарского района. За рулем автомобиля находился 21-летний водитель со стажем в пять месяцев. В ведомстве уточнили, что девятиклассницы шли по краю проезжей части в попутном направлении от сбившей их машины.

Одной из девочек после того, как их сбила машина, диагностировали ушиб правого бедра и правого плеча. Прибывшие на место ДТП медики оказали е помощь на месте и отпустили домой.

Вторая школьница пострадала намного серьезнее: у ребенка оказалось сломанным бедро, ступня, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ее пришлось госпитализировать.

Напомним, что в декабре прошлого года в Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП, когда водитель Audi врезался в группу школьников, которые шли на спектакль в ТЮЗ. В итоге пострадали девять школьников в возрасте 14-15 лет и трое сопровождающих группу взрослых. Причем мама одного из учащихся потом умерла в больнице.

Выяснилось, что данное ДТП спровоцировал водитель другого автомобиля: 43-летний водитель Toyota Highlander в состоянии наркотического опьянения при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander и Audi, в результате чего Audi и врезалась в группу детей, идущих по тротуару.

Сейчас в отношении виновника этого ДТП расследуется уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph