Последние новости рубрики Происшествия
26 августа 2020 15:48  [57] Дело в отношении нижегородца, обвиняемого в ДТП со школьниками около ТЮЗа, поступило в суд
26 августа 2020 14:29  [119] Все поступившие сообщения о бомбах в Нижнем Новгороде оказались ложными
26 августа 2020 11:26  [155] Новая волна ложных сообщений о взрывных устройствах поступает в нижегородское МЧС
26 августа 2020 09:17  [167] Перекрытие частично рухнуло в аварийном доме в Нижнем Новгороде
25 августа 2020 17:25  [209] Завод им. Свердлова в Дзержинске оштрафовали из-за химических ожогов работника
25 августа 2020 16:42  [338] Школу Дзержинска оштрафовали на 230 тысяч рублей за травму уборщицы
25 августа 2020 12:48  [283] Сотруднику борского завода оторвало пальцы станком
25 августа 2020 12:41  [422] Строительный кран упал во дворе дома в Ленинском районе
24 августа 2020 17:40  [361] Лежавший на дороге в Сормове молодой человек погиб под колесами легковушки
24 августа 2020 13:53  [318] Уголовное дело о пожаре на "Красном Сормове", где погибли трое рабочих, направлено в суд
Происшествия

Дело в отношении нижегородца, обвиняемого в ДТП со школьниками около ТЮЗа, поступило в суд

26 августа 2020 15:48  [57] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело в отношении нижегородца, который обвиняется в ДТП, где пострадали школьники около ТЮЗа, поступило в Нижегородский районный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что в этом ДТП погибла 48-летняя мама одного из учеников. Дети шли организованной группой из 13 человек в ТЮЗ на спектакль. Их сопровождал педагог и мама одного из школьников. В результате ДТП она скончалась, а 10 детей были госпитализированы.

Отметим, что 44-летний Виктор Пильганов - виновник автоаварии, находился в состоянии наркотического опьянения. Перед ДТП он передвигался на автомобиле "Toyota Highlander" против движения по проезду с односторонним движением, пересек двойную сплошную линию и, выехав на основную дорогу, столкнулся с "Audi". Водитель последней, потеряв контроль над машиной, выехал за пределы проезжей дороги и на тротуаре резался в группу школьников.

В отношении Пильганова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мужчину заключили под стражу 9 декабря, потом продлили срок ареста до 6 сентября.

В настоящее время заместитель прокурора Нижегородской области утвердил обвинительное заключение и уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет колонии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph