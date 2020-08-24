Дело в отношении нижегородца, обвиняемого в ДТП со школьниками около ТЮЗа, поступило в суд Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело в отношении нижегородца, который обвиняется в ДТП, где пострадали школьники около ТЮЗа, поступило в Нижегородский районный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что в этом ДТП погибла 48-летняя мама одного из учеников. Дети шли организованной группой из 13 человек в ТЮЗ на спектакль. Их сопровождал педагог и мама одного из школьников. В результате ДТП она скончалась, а 10 детей были госпитализированы.

Отметим, что 44-летний Виктор Пильганов - виновник автоаварии, находился в состоянии наркотического опьянения. Перед ДТП он передвигался на автомобиле "Toyota Highlander" против движения по проезду с односторонним движением, пересек двойную сплошную линию и, выехав на основную дорогу, столкнулся с "Audi". Водитель последней, потеряв контроль над машиной, выехал за пределы проезжей дороги и на тротуаре резался в группу школьников.

В отношении Пильганова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мужчину заключили под стражу 9 декабря, потом продлили срок ареста до 6 сентября.

В настоящее время заместитель прокурора Нижегородской области утвердил обвинительное заключение и уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет колонии.