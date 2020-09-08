Алексей Леонтьев пропал в Нижегородской области Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Алексей Леонтьев 1992 года рождения пропал в Нижегородской области. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Алексей перестал выходить на связь с родными и близкими 7 сентября.

Его приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, русые волосы, серые глаза.

Был одет в темно-зеленую футболку, серо-черную толстовку и синие джинсы.

Особые приметы – отсутствуют передние зубы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, о его местоположении, просят связаться с правоохранителями по тел. 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

Напомним, другой молодой человек по имени Юрий Долгих пропал на Бору.