Алексей Леонтьев пропал в Нижегородской области

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Алексей Леонтьев 1992 года рождения пропал в Нижегородской области. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
Алексей перестал выходить на связь с родными и близкими 7 сентября.
Его приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, русые волосы, серые глаза.
Был одет в темно-зеленую футболку, серо-черную толстовку и синие джинсы.
Особые приметы – отсутствуют передние зубы.
Всех, кто владеет какой-либо информацией, о его местоположении, просят связаться с правоохранителями по тел. 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.
Напомним, другой молодой человек по имени Юрий Долгих пропал на Бору.
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