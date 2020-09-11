"Премию Кандинского" проведут в Нижнем Новгороде в 2021 году Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

"Премию Кандинского" проведут в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на пленарном заседании Creative Business Forum фестиваля "Российская креативная неделя – 2020", который состоялся Центральном парке культуры и отдыха имени Горького Москвы.

"Это станет важной частью празднования 800-летия города. В Нижнем Новгороде состоится выставка номинантов премии", - заявил Глеб Никитин.

Глава региона обратил внимание, что нижегородскую прописку уже получила и главная российская премия в области современного искусства "Инновация".

Также он напомнил, что в Нижегородской области за последние годы уже прошло немало знаковых событий в сфере культуры: международный фестиваль искусств "Стрелка", фестиваль аудиовизуального искусства "INTERVALS", международный фестиваль современной академической музыки "Opus 52", фестиваль современного искусства "Арт-овраг".

Как сообщалось ранее, на пленарном заседании Creative Business Forum также высказались первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, гендиректор Фонда V–A–C Тереза Мавика, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, гендиректор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров, режиссер Тимур Бекмамбетов. Модераторировал встречу Владимир Познер.



СПРАВКА

"Премия Кандинского" учреждена в 2007 году по инициативе президента международного культурного фонда BREUS Foundation Шалвы Бреуса. Задачами её являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.

В 2011 году экспозицию премии в Центральном доме художника в Москве посмотрели около 35 тыс. человек. С 2012-го по 2017 год выставки премии проходили в историческом здании кинотеатра "Ударник" — официальной площадке премии в эти годы. Работы финалистов и победителей "Премии Кандинского" выставлялись в Риге, Берлине, Лондоне и Барселоне.