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Политика

Явка избирателей в Нижегородской области на 12:00 составила 13,13%

13 сентября 2020 14:33  [99] Политика

Фото: Александр Воложанин

Явка избирателей в Единый день голосования 13 сентября в Нижегородской области на 12:00 составила 13,13%. Об этом сообщает региональный избирком.

В полдень число проголосовавших составило 284 091 человек.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11, которые проходят в Дзержинске, явка составила 10,68% (10 216 избирателей).

На выборах депутатов думы Нижнего Новгорода явка составила 11,67% (118 280 избирателей).

На выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах, городских округах и муниципальных округах Нижегородской области явка избирателей составила 14% (117 050 избирателей).

На выборах представительных органов городских и сельских поселений (в городах районного значения, районных поселках, сельских советах) явка составила 15,71% (52 939 избирателей).

На 12:00 наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Шарангском районе – почти 45%. В Починковском, Варнавинском и Тонкинском районах явка избирателей составила более 30%.

В Нижнем Новгороде по-прежнему лидируют Автозаводский и Советский районы. Кроме того, в Московском районе явка избирателей также превысила 15%.

В избиркоме сообщили также, что в настоящее время обращений о нарушении избирательного законодательства не поступало.

Напомним, что в области в течение двух дней проходило досрочное голосование, явка на которое, по предварительным данным, составила 9%.

По данным на 10:00 13 сентября в регионе проголосовало 224 589 избирателей. Таким образом, явка составляла 10,38%.

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