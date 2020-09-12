Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в Нижегородскую область утром 13 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Пока это небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников из учреждений здравоохранений региона. Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование, персонал прошел дополнительный инструктаж", - объяснил глава области.

Глеб Никитин добавил, что в Нижегородской области вакцинация начнется уже в понедельник и первыми прививки получат медработники, которые не переболели COVID-19 и не имеют иммунитета. Вакцинация проводится в добровольном порядке.

По информации минздрава РФ, первая партия российской вакцины "Спутник V" направлена в регионы вчера – 12 сентября. В рамках "пилотной" поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

"Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока прививки не будут делаться людям пожилого возраста и детям", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что по словам министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, максимальная вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в ноябре-декабре.

Детей в России пока вакцинировать от коронавируса пока не будут. Ранее Михаил Мурашко уверял, что вакцинация детей не состоится до конца 2020 года. Прививки начнутся только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм.

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи), который получил лицензию Минздрава на этот препарат 11 августа.

По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

"Спутник V" - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.