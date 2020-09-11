Вероятность гибели урожая прогнозируют синоптики в Нижегородской области из-за заморозков Общество

Вероятность гибели урожая прогнозируют синоптики в Нижегородской области из-за заморозков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вероятность гибели урожая прогнозируют синоптики из-за заморозков. Об этом сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

Заморозки до -2° ожидаются в Нижегородской области 16-17 сентября.

"В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур", - сообщает ЦУКС.

Напомним, что уборочная кампания началась в сельских хозяйствах Нижегородской области началась в конце июля.



Центр управления в кризисных ситуациях также сообщает, что 16-17 сентября также могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с увеличением количества техногенных пожаров, которые могут вызвать неисправные системы электроснабжения и неисправное печное, газовое или электрооборудование.