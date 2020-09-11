Нижегородец впал в кому после ДТП с КАМАЗом Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородец впал в кому после столкновения его автомобиля ВАЗ с КАМАЗом сегодня, 15 сентября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 11:55 на 12 км автодороги Сергач-Гагино. 24-летний водитель ВАЗ, проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу КАМАЗу, что стало роковым решением.

По данному происшествию проводится проверка.

Напомним, что сразу три пешехода и один велосипедист погибли на дорогах 14 сентября, в том числе смертельные ранения получил школьник, которого дважды сбили на дороге в Арзамасе.