Нижегородец впал в кому после ДТП с КАМАЗом

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Нижегородец впал в кому после столкновения его автомобиля ВАЗ с КАМАЗом сегодня, 15 сентября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в 11:55 на 12 км автодороги Сергач-Гагино. 24-летний водитель ВАЗ, проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу КАМАЗу, что стало роковым решением.
По данному происшествию проводится проверка.
Напомним, что сразу три пешехода и один велосипедист погибли на дорогах 14 сентября, в том числе смертельные ранения получил школьник, которого дважды сбили на дороге в Арзамасе.
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