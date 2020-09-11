Власти напомнили о переводе транспорта нижегородцев на КПГ за счет государства Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Правительство Нижегородской области напоминает автовладельцам, что они могут перевести свой транспорт на компримированный природный газ (КПГ) с помощью средств государства.

Реализация госпрограммы "Развитие энергетики", которая предусматривает перевод транспорта на КПГ и строительство газозаправочных станций, стартовала в Нижегородской области в середине 2020 года.

Сегодня - 15 сентября, представители власти региона провели выездное совещание по развитию рынка газомоторного топлива. Участники совещания посетили один из сервисных центров в Богородском районе, где занимаются переоборудованием грузовых автомобилей на газодизельное топливо.

"Преимуществами такого топлива, как газ, являются экономичность и экологичность, а также больший ресурс работы двигателя. Если говорить о юридических лицах, то им перевод автомобилей на газ позволяет сэкономить на эксплуатационных расходах. Как результат, - удешевление стоимости доставки и сдерживание роста цен", - сказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

С момента начала действия программы в данном сервисном центре на газ было переоборудовано порядка 40 грузовых автомобилей.

Программа по переводу транспорта на компримированный природный газ рассчитана на три года и предусматривает софинансирование из федерального и областного бюджетов. Всего на эти цели будет направлено чуть больше 200 млн рублей из которых 150 млн – средства федерального бюджета и еще 50 млн рублей - областного.

В этом году на более экологичный вид топлива в регионе планируется перевести около 1000 автомобилей, в течение трех лет - 4 600 единиц автомобильной техники.

Автовладельцы (как физические, так и юридические лица) смогут получить скидку на газобаллонное оборудование и его установку при обращении в аккредитованный сервисный центр. Ее размер на 2020 год составляет: на легковой автомобиль - от 54 до 84 тысяч рублей, на грузовой транспорт - от 228 до 400 тысяч, на пассажирский транспорт – от 126 до 222 тысяч рублей.

Дополнительно к утвержденной программе министерство энергетики России совместно с ПAO "Газпром" реализует антикризисный проект по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии. Если клиент обращается в пункт по переоборудованию транспорта, являющийся партнером компании "Газпром газомоторное топливо", то ему предоставляется топливная карта на оплату газа, что дополнительно позволяет компенсировать еще не менее 30% всех расходов на переоборудование.