Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2020 12:20  [32] Платную парковку хотят открыть в Канавинском районе
16 сентября 2020 12:19  [44] Обнародована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах
16 сентября 2020 10:38  [266] Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области
16 сентября 2020 10:21  [79] Сорок км дорог планируется отремонтировать в Спасском районе в следующем году по нацпроекту
16 сентября 2020 09:45  [184] Трамвайные пути засыпали щебнем вдоль Зеленского съезда
16 сентября 2020 00:01  [389] Осень берет своё. Теплой погоды в ближайшие дни нижегородцы не увидят
15 сентября 2020 20:41  [1331] Нижний сегодня: главные события дня
15 сентября 2020 17:46  [215] Уровень урожайности зерновых в Нижегородской области в 2020 году на 6 га превышает прошлый год
15 сентября 2020 17:27  [343] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин награжден почетной грамотой президента России
15 сентября 2020 16:12  [262] "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
Общество

Платную парковку хотят открыть в Канавинском районе

16 сентября 2020 12:20  [32] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Платную парковку площадью 1 250 кв.метров хотят открыть в Канавинском районе. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, планируется провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под размещение платной автостоянки.

Участок находится в районе дома № 6А по ул. Лесной городок (кадастровый номер 52:18:0030259:24) около Московского шоссе. 

Фото: с сайта rosreestronline.ru

Аукцион пройдет 23 октября 2020 года. Срок действия договора аренды 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 266 тысяч рублей.

Сейчас платные парковки работают около Московского вокзала, на площади Горького и ул. Рождественской.

Напомним, в январе этого года нижегородская администрация подписала концессионное соглашение о платных парковках. Оператором новой системы платных парковок в Нижнем Новгороде должен был выступить МегаФон. В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать систему платных парковочных мест (не менее 5300) вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям в организацию дорожного движения законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph