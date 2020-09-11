Платную парковку хотят открыть в Канавинском районе Общество

Фото: Яндекс.Карты

Платную парковку площадью 1 250 кв.метров хотят открыть в Канавинском районе. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, планируется провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под размещение платной автостоянки.

Участок находится в районе дома № 6А по ул. Лесной городок (кадастровый номер 52:18:0030259:24) около Московского шоссе.

Фото: с сайта rosreestronline.ru

Аукцион пройдет 23 октября 2020 года. Срок действия договора аренды 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 266 тысяч рублей.

Сейчас платные парковки работают около Московского вокзала, на площади Горького и ул. Рождественской.

Напомним, в январе этого года нижегородская администрация подписала концессионное соглашение о платных парковках. Оператором новой системы платных парковок в Нижнем Новгороде должен был выступить МегаФон. В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать систему платных парковочных мест (не менее 5300) вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям в организацию дорожного движения законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.