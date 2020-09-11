Минздрав объяснил очереди в нижегородских детских поликлиниках Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители Нижегородской области активно жалуются в соцсетях на работу детских поликлиник. В частности, нарекания вызывают большие очереди и нестабильная работа call-центров.

"В настоящий момент очереди в поликлиниках время от времени возникают в связи с тем, что медучреждения возобновили работу в плановом режиме, завершается сезон отпусков и наблюдается высокая потребность населения в консультациях специалистов. К тому же, в осенний период традиционно возрастает потребность в специалистах в связи с сезонными заболеваниями", - пояснили НИА "Нижний Новгород" в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Также, по информации минздрава, очереди создают и сами пациенты, игнорирующие электронную запись с временным интервалом в 30 минут, которая существует в поликлиниках Нижегородской области.

"К сожалению, многие пациенты, особенно те, кто приходит за справками в образовательные учреждения и на медицинский осмотр, если таковой требуется для поступления в спортивные секции и учреждения дополнительного образования, обращаются вне электронной очереди. Персонал медицинских учреждений оперативно решает подобные проблемы в индивидуальном порядке. Данный вопрос находится на контроле у регионального минздрава", - добавили в региональном минздраве.

В министерстве подчеркнули, что "в детских поликлиниках разведены потоки здоровых и больных пациентов, и это правило соблюдается неукоснительно".

Что касается сall-центров, в ведомстве заявили, что они работают в плановом режиме. В случае возникновения проблем, минздрав советует обращаться непосредственно в администрацию медицинских учреждений или в министерство.

Кроме того, в минздраве рассказали, что с момента введения 13 марта режима повышенной готовности в Нижегородской области была организована круглосуточная работа многоканальной горячей телефонной линии - 250-94-03. С 26 августа работает телефонная линия минздрава по вопросам, связанным с получением медицинских справок в дошкольные и общеобразовательные учреждения региона: 8 (831) 435-31-47, 435-31-44. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 18:00.

Напомним, ранее министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области разъяснило порядок предоставления справок в школы.

Ранее нижегородские власти разъяснили необходимость наличия справок о COVID-19 для детсадов, а именно - получать такую справку для дошкольников не нужно.