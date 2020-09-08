Нижегородский минобр разъяснил порядок предоставления справок в школы Общество

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области разъяснило порядок предоставления справок в школы.

В минобре сообщили, что справки об отсутствии инфекции предоставляются в том случае, если ребенок пропустил 5 и более дней. По аналогии с действующими нормами СанПин для дошкольных образовательных организаций, и учитывая сегодняшнюю эпидемическую ситуацию.

Справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции выдается ребенку в случае, если он перенес заболевание, либо находился в контакте с заболевшим. Такая справка и предоставляется в образовательное учреждение. Остальные дети будут допускаться в школы по результатам утренней термометрии.

Ранее нижегородские власти разъяснили необходимость наличия справок о COVID-19 для детсадов, а именно - получать такую справку для дошкольников не нужно.

Добавим, что в некоторых школах с 9 сентября ввели карантин. В частности, он действует в одном классе пяти учреждений: школы №1 Арзамаса, школы №126 Автозаводского района, школы №51 Канавинского района, школы №22 Нижегородского района и школы №44 в Советском районе Нижнего Новгорода. Также в Выксе на карантин закрыли всю школу.

Напомним, что 25 августа губернатор Нижегородской области внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми с 1 сентября образовательный процесс в детсадах, школах, колледжах и вузах организован в очной форме. При этом, два нижегородских вуза перешли на дистанционку.