Депутаты ЗС НО предложили запустить общественный патронаж рек и озер Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Депутаты комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области предложили запустить общественный патронаж рек и озер. Вопрос они озвучили на заседании 16 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В частности, депутаты обсудили концепцию по внесению изменений в закон "Об охране и использовании водных объектов Нижегородской области".

В связи с постоянно растущим антропогенным воздействием на водные объекты региона, которое выражается в загрязнении, засорении и истощении, возникла необходимость в усилении контроля за изменением их состояния.

На данный момент при Законодательном собрании области создана рабочая группа по вопросу расчистки рек и озер, но существенную помощь в данном направлении могут оказать неравнодушные граждане, экологическая общественность и активисты.

Законопроектом предлагается ввести систему общественного патронирования на водных объектах, которые находятся на территории Нижегородской области.

В процесс патронирования будут включены разные группы населения, организации и предприятия. Возможно, будут созданы попечительские советы.

В настоящее время в Нижегородской области имеется положительный опыт создания и функционирования попечительских советов озелененных территорий общего пользования (парков, скверов), отметили в пресс-службе Заксобрания.

В первый год после принятия закона в Нижнем Новгороде было создано четыре попечительских советов парков, попечительский совет Автозаводского парка, парка имени Кулибина, парка "Дубки" и парка Станкозавода. Попечительский совет Сормовского парка был создан в июне 2014 год, позже был создан попечительский совет Светлоярского парка. Попечительские советы ведут активную работу, направленную на защиту, сохранение и развитие озелененных территорий.

Напомним, в прошлом году были скорректированы границы пяти парков Нижнего Новгорода: парка им.Пушкина, Сормовского парка, парка им. Кулибина, Автозаводского парка и Светлоярского парка.

Предполагается, что такая же активная работа будет вестись по защите и сохранению водных объектов, в том числе малых рек Нижегородской области.

"Уверен, что предлагаемые изменения будут способствовать решению вопросов сохранения и надлежащего использования водных объектов. Данная инициатива направлена на сохранение водных экосистем и предотвращение негативного воздействия на водные объекты, принятие мер, направленных на экологическое оздоровление водных объектов, а также совершенствование общественного экологического контроля изменений состояния водных объектов", - сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

В августе этого года сообщалось о том, что реки Гниличку и Борзовку очистят первыми по госпрограмме "Охрана окружающей среды".

СПРАВКА:

Нижегородская область относится к регионам с высокой водообеспеченностью, в основном за счет поверхностных вод. Территория области располагается полностью в бассейне Волги.

В области также насчитывается свыше 9 тысяч рек и ручьев общей протяженностью 33 тысячи км. Наиболее крупные реки Волга, Ока, Ветлуга, Сура и др. Озер, прудов и водохранилищ размером более 1 га насчитывается 2700, а площадь их составляет 9,8 тысяч га.