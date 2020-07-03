лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
17 июля 2020 12:19  [73] Уголовное дело возбуждено из-за некачественного жилья для детей-сирот в Воротынском районе
17 июля 2020 10:38  [186] СК РФ, расследуя дело об убийстве царя Николая II и его семьи, раскрыло подробности
17 июля 2020 10:21  [146] Прокуратура проверяет все посадочные площадки и аэродромы Нижегородской области
17 июля 2020 09:49  [205] Оштрафованы владельцы собак, покусавших ребенка на Бору
16 июля 2020 16:49  [722] МЧС опубликовало видео обследования разрушенного взрывом газа дома по ул.Краснодонцев в Нижнем Новгороде
16 июля 2020 15:46  [664] Арестован подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке
16 июля 2020 14:21  [335] Экс-сотрудник нижегородского МВД необоснованно потратил 13 млн рублей бюджетных средств
16 июля 2020 13:49  [1988] Выехавший на "встречку" на пр.Гагарина водитель Hyundai попал в смертельное ДТП
16 июля 2020 12:50  [260] Прокурорская проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Нижнем Новгороде
16 июля 2020 12:29  [548] Погодные аномалии: тринадцать нижегородцев получили тепловой удар
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за некачественного жилья для детей-сирот в Воротынском районе

17 июля 2020 12:19  [73] Происшествия

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о строительстве некачественного жилья для детей-сирот в Воротынском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что с апреля по октябрь 2019 года в рабочем поселке Воротынец чиновники районной администрации разрешили строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Горького. При этом проверкой установлено, что строительная организация не провела инженерные изыскания на земельном участке, вследствие чего в технических приямках квартир на 1 этаже постоянно стоят воды. Для детей-сирот приобретены восемь квартир.

В связи с этим материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Напомним, доследственная проверка была организована в феврале этого года по информации о некачественном жилье для детей-сирот в Ардатовском районе.

Напомним также, что жилой дом для детей-сирот с ограниченными возможностями построят в районе пр.Ильича в Нижнем Новгороде. В течение двух лет планируется построить дом площадью 700 кв.м.

Добавим, что по законодательству, взявшие пожилых людей и детей-сирот нижегородцы получат спецвыплаты в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека. ПФ приступил к выплатам тем людям, которые с апреля по июнь 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph