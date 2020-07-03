Уголовное дело возбуждено из-за некачественного жилья для детей-сирот в Воротынском районе Происшествия

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о строительстве некачественного жилья для детей-сирот в Воротынском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что с апреля по октябрь 2019 года в рабочем поселке Воротынец чиновники районной администрации разрешили строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Горького. При этом проверкой установлено, что строительная организация не провела инженерные изыскания на земельном участке, вследствие чего в технических приямках квартир на 1 этаже постоянно стоят воды. Для детей-сирот приобретены восемь квартир.

В связи с этим материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Напомним, доследственная проверка была организована в феврале этого года по информации о некачественном жилье для детей-сирот в Ардатовском районе.

Напомним также, что жилой дом для детей-сирот с ограниченными возможностями построят в районе пр.Ильича в Нижнем Новгороде. В течение двух лет планируется построить дом площадью 700 кв.м.

Добавим, что по законодательству, взявшие пожилых людей и детей-сирот нижегородцы получат спецвыплаты в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека. ПФ приступил к выплатам тем людям, которые с апреля по июнь 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.