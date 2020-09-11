Нижегородская область планирует привлечь 170 млрд рублей через инфраструктурные облигации Политика

Правительство России поддержало предложения Нижегородской области о комплексном развитии территорий с использованием инфраструктурных облигаций. Об этом стало известно на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ 17 сентября 2020 года, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании присутствовали члены правительства России и представители регионов. Программа Нижегородской области получила высокую оценку на заседании штаба, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Прошу на этот механизм обратить особое внимание! Пока у нас в работе 4 пилотных региона. Как пример, могу привести Нижегородскую область. Регион разработал комплексную программу, в которой присутствуют и жилье, и дороги, и развитие подвижного состава. Впечатляет подход нижегородцев. Это очень серьезные планы, и, конечно, мы их будем поддерживать", - сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания отметил важность сотрудничества с федеральными органами власти при реализации масштабных проектов.

"Мы очень благодарны Марату Хуснуллину и правительству страны за внимание к инициативам региона и готовность к совместной работе в интересах жителей. В следующем году Нижний Новгород отметит 800-летие. Считаем, что юбилей поможет городу и региону стать новыми центрами притяжения и сохранения человеческого капитала. Прежде всего, это требует значительного преображения и гармонизации городской среды, ее качественного инфраструктурного развития. Комплексное развитие территорий будет наиболее эффективным за счет синхронизации национальных проектов, инвестиционных программ развития сетевых организаций и нового механизма инфраструктурных облигаций", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что регион разработал программу, включающую ряд проектов, которые можно реализовать с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Предварительно общий объем необходимых вложений в региональную программу их использования составляет около 379 млрд рублей, из них собственно по облигациям предполагается привлечь около 170 млрд рублей. Остальное – частные инвестиции и государственное финансирование.

Ранее Глеб Никитин предложил использовать инфраструктурные облигации при строительстве метро.

"Конечно, мы понимаем, что невозможно одномоментно привлечь столь серьезные средства. Но планирование позволит нам двигаться от этапа к этапу. Причем каждый шаг будет улучшать жизнь нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в июне этого года Марат Хуснуллин и Глеб Никитин обсудили строительство нижегородского участка скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, которая является частью международного транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай. В частности, рядом с нижегородским участком трассы планируется реализовать проекты на 20 млрд рублей.