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Экономика

Стоимость строительства дублера проспекта Гагарина составит 47 млрд рублей

17 сентября 2020 18:08  [967] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Стоимость строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде составит 47,1 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе презентации новой транспортной схемы Нижегородской агломерации профильным руководителям ВЭБ.РФ, посетившим регион, что бы ознакомится с проектами, которые банк может профинансировать.

Как сообщил в входе презентации заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, дублер Гагарина необходим для развития новых городских территорий, где строится жилье для которого нужна инфраструктура.

Дублер Гагарина входит в перечень объектов комплексного развития новых территорий Нижнего Новгорода. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок.

Согласно схеме, дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом.

Напомним, что в качестве варианта финансирования строительства дублера Гагарина рассматривался выпуск инфраструктурных облигаций.

Напомним также, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижегородской агломерации. Реализация этой схемы потребует около 111,1 млрд рублей. Предполагается, что она будет утверждена в I полугодии 2021 года.

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