Иск о банкротстве Андрея Климентьева принят к производству Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Иск о банкротстве нижегородского предпринимателя Андрея Климентьева принят к производству. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Суд пришел к выводу, что заявление подано с соблюдением требований. Заседание по проверке обоснованности заявления о признании предпринимателя банкротом назначено на 8 октября 2020 года.

Напомним, что с исковым заявлением в суд обратился конкурсный управляющий обанкротившегося нижегородского ООО "Сеченовская Нива" Дмитрий Капустин. Сумма требований составляет 15,8 млн рублей.

Согласно информации с портала "Скрин контрагент", одним из учредителей ООО "Сеченовская Нива" являлась Ирина Валентиновна Климентьева - супруга Андрея Климентьева. Добавим, что компания обанкротилась в 2018 году.

В середине августа суд решил оставить заявление без движения, потому что истец не предоставил необходимые документы, а именно: справку о внесении на депозит банка денег для вознаграждения финансового управляющего; копию решения Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода от февраля 2020 года; уведомление о вручении заявления Андрею Климентьеву; выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя.

На их предоставление истцу было выделено время до 7 сентября 2020 года.

Напомним, что в апреле Нижегородский районный суд приговорил Андрея Климентьева к 4 годам исправительной колонии общего режима. Суд признал Андрея Климентьева виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Напомним также, что Андрей Климентьев был избран мэром Нижнего Новгорода 29 марта 1998 года, получив 34% голосов, но 1 апреля выборы признаны недействительными. 2 апреля он был арестован, после чего приговорён к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. 3 октября 2000 года освобождён условно-досрочно из колонии-поселения Гидаево Кировской области.